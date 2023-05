PlayStation Plus Collection: tra sette giorni sparirà per sempre

Tra una settimana, la PlayStation Plus Collection non sarà più disponibile: i possessori di PlayStation 5 abbonati a PS Plus non potranno dunque più riscattare il pacchetto di benvenuto che include una selezione di giochi classici per PS4.

PlayStation Plus Collection è stata lanciata a novembre 2020 proprio per permettere ai neo possessori di PlayStation 5 di recuperare alcuni giochi imperdibili per la console di precedente generazione. Dal 9 maggio 2023 la raccolta verrà rimossa e non sarà più accessibile, tuttavia aggiungendo i giochi di vostro interesse alla libreria entro questa data, potrete in futuro riscaricarli senza costi aggiuntivi fino a quando resterete abbonati a PlayStation Plus.

Giochi PlayStation Plus Collection

Bloodborne

Days Gone

Detroid Become Human

God of War

inFamous Second Son

Ratchet and Clank

The Las Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4 Fine di un Ladro

Batman Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty Black Ops 3 Zombie Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Resident Evil Biohazard

La lista dei giochi include Until Dawn, Batman Arkham Knight, Battlefield 1 e tanti altri giochi first e third party usciti su PlayStation 4. Vi ricordiamo inoltre che dal 16 maggio ben 30 giochi abbandoneranno il catalogo PlayStation Plus Extra e Premium tra cui Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Game of the Year Edition.