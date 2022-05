PlayStation Plus? Come girano Ridge Racer 2 e Worms World Party? Sembra alla grande

In queste ore è stata scoperta la presenza di filtri grafici per i giochi PS1 e PSP su PlayStation Plus, a beneficiare di queste migliorie sembrano essere in particolare due giochi: Ridge Racer 2 per PSP e Worms World Party per PS1.

Come riportato su ResetERA, il gioco di corse targato Bandai Namco (all'epoca solamente Namco) sembra godere di numerose migliorie tra cui risoluzione Full HD 1080 e in generale una qualità migliorata delle texture, a conferma di un discreto lavoro di emulazione, anche se chiaramente tutto dovrà essere valutato guardando il gioco in azione e non da semplici screenshot.

PushSquare sottolinea invece come Worms World Party presenti una grafica più nitida con una pulizia superiore rispetto alla versione originale. Inoltre il gioco supporta anche il multiplayer online su PS4 e PS5, una aggiunta certamente gradita e che testimonia la volontà di andare oltre la semplice emulazione di vecchi giochi sulle moderne console.

Tra le opzioni scoperte, la presenza di tre diversi filtri grafici denominati Default, Modern e Retro Classic, con quest'ultima che simula l'effetto di un vecchio televisore a tubo catodico. Non è chiaro però se i filtri saranno disponibili per tutti i giochi o solamente su alcuni titoli selezionati a discrezione degli sviluppatori.