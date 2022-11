PlayStation Plus: come ottenere skin e armi gratis col primo bundle di COD Warzone 2.0

A distanza di qualche settimana dall'annuncio, Sony ha pubblicato sul suo store digitale il primo di una lunga serie di bundle a tema Call of Duty Warzone 2.0 e MW2 che gli abbonati a PlayStation Plus potranno riscattare ogni stagione.

Il pacchetto in questione prende il nome di "Call of Duty: Warzone 2.0 - Pacchetto Combattimento (Spettro)" ed è particolarmente ricco, visto che al suo interno non vi sono elementi cosmetici, ma anche progetti per le armi che potrebbero tornarvi utili in qualsiasi modalità di gioco dei nuovi sparatutto in soggettiva.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti inclusi nel ricco pacchetto per gli abbonati PS Plus:

Skin Operatore Oni

Progetto "Vendicatore Oni" per la mitraglietta FSS Hurricane con estrazione rapida (velocità di fuoco dopo scatto, velocità modalità mirino e velocità di movimento)

Progetto "Oracolo Oni" per la pistola X13 Auto con commando (precisione sparando senza mirare, controllo rinculo sparando senza mirare e danni corpo a corpo)

Portafortuna per armi "Demon Fang"

Adesivo per le armi "Morte Accolta"

Emblema per il profilo "Fractal Demon"

Biglietto da visita "Sony Oni"

Qui sotto trovate invece il link per raggiungere la pagina del prodotto sullo store digitale di Sony:

Sappiate che, a differenza degli altri pacchetti PS Plus, i giocatori di COD Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 possono effettuare il riscatto direttamente dal gioco: basta accedere al negozio in game, scorrere fino alla sezione 'Negozio Serie' ed effettuare l'acquisto del bundle. Va inoltre precisato che, pur essendo un titolo che supporta il cross-save, COD Warzone 2.0 non consente di utilizzare contenuti esclusivi PlayStation su altre piattaforme: questo significa che la skin di Oni, i progetti e gli altri elementi del pacchetto saranno visibili nell'inventario solo ed esclusivamente quando giocherete sulle piattaforme Sony.

