PlayStation Plus: come si scarica FIFA 22 gratis per PS4 e PS5? Link download

FIFA 22 è uno dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus di maggio 2022, scaricarlo è ovviamente molto semplice ma se siete giunti da poco nell'universo PS Plus o vi siete abbonati per scaricare FIFA 22 gratis per PS4 e PS5, potreste avere qualche difficoltà ad effettuare il download ma non preoccupatevi, ci pensiamo noi a venire in vostro soccorso.

Per scaricare FIFA 22 gratis vi basterà andare nella sezione PlayStation Plus del PlayStation Store o, se il firmware della vostra console è aggiornato, vi basterà in realtà andare nella schermata HOME, dove troverete i giochi PlayStation Plus di maggio 2022 in evidenza, pronti per essere scaricati. In alternativa potete effettuare il download da qualsiasi browser direttamente da PlayStation Store, assicurandovi di effettuare il login con l'account PSN utilizzato sulla console. Ecco i link per il download diretto.

FIFA 22 download gratis

FIFA 22 per PS4 pesa circa 40 GB mentre su PlayStation 5 il peso lievita leggermente e oscilla tra i 42 e i 50 GB. FIFA 22 potrebbe presto supportare il Cross-Play, Electronic Arts ha avviato la fase di test per alcuni giocatori, al momento però non sappiamo quando il Cross-Play farà il suo debutto ufficiale per tutti.