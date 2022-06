PlayStation Plus: come trasferire i salvataggi dei giochi in streaming su console e cloud

Una delle tante novità del PlayStation Plus, disponibile solo per gli abbonati al livello più costoso che prende il nome di Premium, consiste nella possibilità di avviare alcuni giochi in streaming su PC e console. Sappiate però che i progressi non vengono condivisi tra le versioni dei giochi e occorre seguire una serie di passaggi per trasferirli.

In parole povere, se giocate un titolo in streaming e poi lo scaricate su console, non potrete continuare da dove vi eravate fermati e noterete che non ci sono salvataggi in memoria o sul cloud. Questo avviene perché i progressi dei giochi in streaming vengono conservati sul PlayStation Network e non sul cloud del PS Plus, dove avete caricato tutti i vostri salvataggi PS4 e PS5.

Come trasferire i progressi dai giochi in streaming a PS4/PS5

Per poter avviare il trasferimento, dovete innanzitutto avviare il gioco in streaming su console: si tratta di un passaggio obbligatorio poiché è l'unico modo per accedere ai file di salvataggio. Una volta terminata la fase di preparazione e avviato il gioco, premete il tasto PlayStation sul vostro controller e selezionate con il tasto X la prima delle schede di fronte a voi, quella con l'icona del gioco con scritto "Ora in streaming". Vi si aprirà in questo modo un menu a tendina con svariate opzioni e quella che interessa a voi è l'ultima, ovvero "Gestisci i dati salvati". Cliccando sull'opzione, vi verrà chiesto di chiudere il gioco: cliccate sul tasto per chiuderlo e verrete trasferiti ad una nuova schermata attraverso la quale potrete selezionare "Dati salvati nella memoria di archiviazione dei giochi in streaming". Da qui, selezionate "Copia nella memoria di archiviazione online": a questo punto, evidenziate i salvataggi che volete trasferire e confermate per avviare la breve operazione. Al termine di questo procedimento, i salvataggi che avete copiato si troveranno sul cloud di PlayStation Plus e potrete scaricarli nella memoria della vostra console senza alcun tipo di limitazione.

Come trasferire i progressi da PS4/PS5 ai giochi in streaming

Il passaggio inverso è molto semplice e richiede sempre l'avvio di un gioco in streaming e l'accesso al menu chiamato "Gestisci i dati salvati". Una volta chiuso il gioco e avviata l'interfaccia di gestione dei file, occorre però selezionare "Dati salvati nella memoria di archiviazione online" per copiare nel cloud relativo allo streaming i progressi di gioco. Va precisato che i salvataggi che volete trasferire allo streaming vanno prima caricati nel cloud di PlayStation Plus e, se non avete l'upload automatico, dovrete farlo manualmente.

Sapevate che si possono trasferire Trofei e salvataggi dalle demo del nuovo PlayStation Plus premium?