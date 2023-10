PlayStation Plus: come vedere film gratis su Sony Pictures Core

Nel corso degli ultimi giorni, Sony ha aggiunto un nuovo beneficio per coloro i quali dispongono di un abbonamento attivo ai tier Deluxe e Premium del suo PlayStation Plus. Si tratta dell’accesso ad una sezione speciale dell’app per guardare film in streaming, che include una raccolta di produzioni appositamente per gli abbonati.

Per poter trarre vantaggio da questa iniziativa, dovete innanzitutto essere sicuri di non essere abbonati a PlayStation Plus Essential, che non include l’accesso all’applicazione. Una volta fatta questa verifica, potete recarvi nella sezione delle app multimediali di PlayStation 4 o PlayStation 5 e procedere con il download di Sony Pictures Core, le cui dimensioni ridotte faranno sì che tutto avvenga nel giro di pochi secondi.

A questo punto, avviate l’app sulla vostra console e seguite le istruzioni a schermo: Sony ha pensato bene di consentire ai giocatori di creare un account associato a quello PlayStation Network, così che non si debba fare assolutamente nulla per eseguire l’accesso. Completato questo passaggio, vi ritroverete nella pagina principale di Sony Pictures Core, che non è quella in cui troverete i film che vi interessano. Dovete spostare il cursore sulle icone a sinistra e selezionare ‘Incluso con PlayStation Plus’. Il sistema verificherà in automatico che il vostro account sia abbonato al servizio Deluxe o Premium (in caso contrario, potete avviare una verifica manuale dalle impostazioni dell’applicazione) e vi permetterà di guardare uno dei tantissimi film in lista, quasi tutti a 4K con supporto all’HDR.

Ecco di seguito l’elenco completo dei film disponibili al lancio del servizio:

30 Anni in 1 Secondo

Il 6° Giorno

Across the universe

L’età dell’innocenza

Tutti gli uomini del re

Ossessione

Terapia d’urto

Annie - La felicità è contagiosa

Anonymous

L’arte del furto

Il figlio di Babbo Natale

Avengers Confidential - La Vedova Nera & Punisher

Baby Driver - Il genio della fuga

Big Fish

Stringi i denti e vai!

Black & White

Fantasy Island

Un viaggio stupefacente

L’angelo del male - Brightburn

Brigsby

Charlie’s Angels (2000)

Charlie’s Angels (2019)

Charlie’s Angels più che mai

Fuga dal Natale

Incontri ravvicinati del terzo tipo

Giovani Streghe

Dear John

District 9

Un viaggio a quattro zampe

Man in the Dark

Dope - Follia e riscatto

Easy girl

Evolution

Scoprendo Forrester

Flatliners - Linea mortale

The Fog - Nebbia assassina

Mela & Tequila

The front runner - Il vizio del potere

Gattaca - La porta dell’universo

Gemini

Ghost Rider

Godzilla (1998)

Piccoli Brividi 2

Gothika

Greed - Fame di soldi

The Green Hornet

The Grudge

HellBoy

La coniglietta di casa

Hudson Hawk - Il mago del furto

Oltre i confini del male: Insidious 2

Insidious 3 - L’inizio

Insidious - L’ultima chiave

Labyrinth - Dove tutto è possibile

Piccole donne

London

La maschera di Zorro

Money Train

Monster house

Scambio di identità

My life

Non è un’altra stupida commedia americana

Niente in comune

Il giuramento

C’era una volta a Hollywood

Boog & Elliot - A caccia di amici

I poliziotti di riserva

Paolo - Apostolo di Cristo

Peter Coniglio

Pixels

L’esorcismo di Hannah Grace

Senza freni

Punisher - Zona di guerra

Quel che resta del giorno

Dove eravamo rimasti

I ragazzi della mia vita

End of justice: nessuno è innocente

Correndo con le forbici in mano

Si salvi chi può!

Smashed

Snatch - Lo strappo

Gli eroi del Natale

Starship Troopers - Attacco su Marte

Fratellastri a 40 anni

Cani di paglia

Suxbad

Surf’s up - I re delle onde

Talladega Nights

Terminator 3 - Macchine ribelli

Terminator Salvation

This Christmas - Natale e altri guai

Facciamola finita

Total Recall - Atto di forza

Vacancy

Venom

The Water Horse - La leggenda degli abissi

Where Hands touch

Woodlawn

Zathura - Un’avventura spaziale

Benvenuti a Zombieland

Zombieland - Doppio colpo

Al momento non si conoscono i dettagli specifici su come si evolverà questo catalogo, ma è probabile che Sony introdurrà nuove pellicole nel corso dei mesi. Va inoltre precisato che l'unico modo per poter accedere al servizio è tramite le console della famiglia PlayStation e non vi è la possibilità di guardare i film su PC o smartphone.

