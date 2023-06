Il Nuovo PlayStation Plus compie un anno: al via le celebrazioni, ecco le sorprese di Sony

È tempo di festeggiamenti per Sony: dopo le celebrazioni per i dieci anni di The Last of Us, il team PlayStation dà il via a una serie di iniziative per ricordare l'anniversario del lancio del nuovo PS Plus. Passiamo in rassegna tutte le sorprese annunciate da Sony, tra ricompense esclusive, prove di gioco e altro.

Dal 20 al 30 giugno, tutti gli iscritti a PlayStation Plus potranno riscattare un voucher digitale che darà accesso a un pacchetto esclusivo di avatar gratuiti e illustrazioni da utilizzare come immagini salvaschermo per PC desktop e sistemi mobile.

I festeggiamenti di Sony proseguono con le Campagne PlayStation Stars e lo sblocco di tre esclusivi collezionabili digitali da riscattare sempre nelle giornate dal 20 al 30 giugno: i 'goodies virtuali' proposti dal colosso tecnologico giapponese assumeranno la forma di tre anelli speciali contraddistinti da un marchio che riprende, appunto, il logo di PS Plus.

Le celebrazioni per il primo compleanno del Nuovo PlayStation Plus coinvolgeranno anche i giocatori di numerosi Paesi (tranne l'Italia) con un contest che metterà in palio una console PlayStation 5 e un visore PlayStation VR2. Dal 24 al 25 giugno, inoltre, ci sarà un altro weekend multigiocatore gratuito, accessibile da tutti e senza alcun obbligo di abbonamento.

Nel novero delle iniziative di Sony legate ai festeggiamenti per l'anniversario del nuovo PS Plus troveremo anche una sfida Speedrun di Sackboy Una Grande Avventura su PlayStation 5, con sfide multiplayer che coinvolgeranno tutti gli emuli di Sackboy e dei suoi amici tra il 24 e il 25 giugno.

Qualora ve lo foste perso, qui trovate l'elenco dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di giugno.