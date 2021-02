PlayStation Plus: dove si compra l'abbonamento per PS Plus?

PlayStation Plus è un servizio online ad abbonamento molto apprezzato dai possessori di console Sony in quanto garantisce una serie di vantaggi e comodità, come la possibilità di salvare dati in Cloud o di avere, gratuitamente, dei giochi mensili. Ma dove si compra l'abbonamento a PS Plus?

Se volete acquistare anche voi un abbonamento al servizio PS Plus, avete diverse possibilità. Il metodo più rapido e comodo probabilmente è offerto dal PlayStation Store, il negozio virtuale ufficiale Sony. Vi basterà digitare la parola nella barra di ricerca e vi saranno presentate diverse opzioni di acquisto, a seconda del numero di mesi di abbonamento che volete. In genere conviene acquistare il taglio annuale di 12 mesi, anche perché spesso sul PS Store troverete offerte come mesi in regalo o un prezzo leggermente inferiore (49 euro invece di 59 per 12 mesi).

Ricordatevi che le offerte sono cumulabili con l'abbonamento in corso, nel caso ne aveste già uno: ciò significa che potete acquistare altri mesi di abbonamento per estendere quello attuale sfruttando uno sconto del momento.

Un altro modo per ottenere il servizio PS Plus è rivolgersi ai negozi fisici: Mediaworld, Trony, Euronics, Unieuro, GameStopZing e altri rivenditori hanno cominciato a rivendere card per attivare PlayStation Plus con codice È improbabile trovare offerte in questo modo, ma se ogni tanto date un'occhiata ai siti di questi rivenditori potreste scoprire qualche sconto e approfittarne; inoltre, se effettuate online l'acquisto, non dovrete pagare spese di spedizione perché il negozio vi spedirà direttamente via email il codice necessario.

Non possiamo tralasciare, dato che stiamo parlando di negozi online, il caro Amazon. Anche in questo caso è possibile acquistare card fisiche di PS Plus, da ricevere a casa in tutta sicurezza. Controllate regolarmente i prezzi, perché spesso troverete abbonamenti trimestrali o annuali in offerta. Considerate anche le eventuali spese di spedizione, a meno che non siate abbonati ad Amazon Prime (in quel caso le spese di spedizione sono gratis per ordini superiori a 29 euro, quindi conviene comprare un abbonamento PS Plus di tre mesi o più), nel momento in cui scriviamo l'abbonamento PlayStation Plus costa 59,99 euro per 12 mesi.