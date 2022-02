PlayStation Plus: confermata un'altra ricompensa gratis a febbraio per un gioco PS4/PS5

A poche ore dal debutto del primo bonus gratis di febbraio per gli utenti PlayStation Plus, il quale riguarda Apex Legends, è arrivata la conferma di un secondo bundle gratuito per gli abbonati e anche questa volta si tratta di ricompense per un titolo disponibile sia su PS4 che su PS5.

Si tratta del nuovo Combat Pack di Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard, il quale verrà pubblicato come al solito a distanza di qualche giorno dal debutto della nuova stagione. Dal momento che la Stagione 2 degli sparatutto arriverà il 14 febbraio 2022, bisognerà attendere fino al 23 febbraio per poter aggiungere il bundle alla raccolta.

Il pacchetto prende il nome di Beach Bum Combat Pack e include i seguenti oggetti estetici:

Skin leggendaria per l'operatore Wade Jackson

Progetto leggendario per le armi Neptune

Progetto leggendario per le armi Overlord

Emblema leggendario

Biglietto da visita leggendario

Orologio epico Ciondolo epico

Gettone Punti Esperienza Doppi della durata di 60 minuti

Al momento non abbiamo ancora avuto la possibilità di vedere un'immagine della skin al centro del pacchetto, ma è probabile che nei prossimi giorni verranno diffusi maggiori dettagli sui contenuti del DLC, così da vederli anche in una serie di screenshot.

Nel frattempo vi ricordiamo che è già stato confermato il primo gioco PS5 gratis di marzo 2022 per gli utenti PS Plus.