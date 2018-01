PlayStation Plus: RiME, Knack e Spelunker HD tra i giochi gratis di febbraio

ha finalmente annunciato i giochi che gli abbonati alpotranno mettere in download gratuito nel corso del mese di febbraio.

Andando a confermare quanto trapelato nel corso di questa mattina, tra i giochi disponibili per gli utenti PlayStation 4 troviamo: Knack, platformer pubblicato nel 2013 diretto da Mark Cerny (lead architect di PS4 e PS4 Pro), e RiME, titolo d'avventura confezionato da Tequila Works. Strablood Arena per PlayStation VR sarà inoltre presente come titolo bonus.

Per quanto riguarda PlayStation Vita, abbiamo gli arrivi di Exiles End e Grand Kingdom (cross-buy con PlayStation 4). Passando a PlayStation 3, infine, troviamo Spelunker HD e Mugen Souls Z. In cima trovate un trailer di presentazione per tutti i titoli sopracitati. Cosa ne pensate dell'offerta di Sony per il mese di febbraio?