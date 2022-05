PlayStation Plus: che connessione serve per giocare i giochi PS3 in streaming?

Oggi abbiamo appreso moltissime informazioni in merito al funzionamento e al catalogo dei vari tier del nuovo PlayStation Plus, servizio la cui versione rinnovata sarà disponibile tra circa un mese. In attesa di poter mettere le mani su tutte le novità, Sony ha svelato un importantissimo dettaglio sul servizio di gaming in streaming.

Tutti gli abbonati alla versione più costosa del servizio, ovvero PlayStation Plus Premium, non solo avranno accesso ad una libreria di giochi PSP, PS1, PS2, PS4 e PS5, ma potranno anche giocare una selezione di prodotti PlayStation 3 grazie al servizio in streaming (non sarà possibile scaricare e giocare i titoli PS3 sulla console). A tal proposito, il colosso giapponese ha voluto specificare quale sarà la velocità di connessione internet minima per poter usufruire della funzionalità pensata per gli abbonati al PS Plus Premium.

Lo streaming nel cloud dei giochi PlayStation 3 richiede una velocità ci connessione ad internet minima di 5 Mbps. In questo caso si parla di una velocità di base che non permetterà di avere la migliore delle esperienze possibili, sebbene non sia stato specificato a quale risoluzione si potrà giocare con una connessione del genere. Sappiamo invece che per giocare in Full HD (ovvero a 1080p), sarà fondamentale avere una connessione di almeno 15 Mbps.

Sapevate che Sony ha promesso nuovi giochi ogni due settimane per gli abbonati al nuovo PlayStation Plus.