PlayStation Plus: cosa cambia a chi è già abbonato, ci saranno modifiche?

Il nuovo abbonamento PlayStation Plus arriva a giugno 2022, con tre diversi profili denominati Essentials, Extra e Premium, con prezzi a partire da 8,99 euro al mese. Ma cosa cambia per chi è già abbonato?

In realtà, assolutamente nulla, se siete abbonati al servizio continuerete ad usufruire dei vantaggi di PlayStation Plus Essentials esattamente come adesso senza alcun costo aggiuntivo. L'abbonamento base (8.99 euro al mese o 59.99 euro l'anno) offre l'accesso ai giochi multiplayer online, spazio Cloud per i salvataggi, sconti esclusivi e tre giochi gratis al mese.

Su quest'ultimo punto c'è un dubbio e sembra che i giochi gratis PlayStation Plus possano diventare due da giugno 2022 ma in realtà non ci sono certezze e la comunicazione di Sony non è troppo chiara a riguardo. In ogni caso chi non è interessato alla libreria di giochi extra, ai classici PS1, PS2, PS3 e PSP e alle demo dei giochi, può tranquillamente mantenere il proprio abbonamento e continuare a pagare la stessa somma per usufruire degli stessi vantaggi.

Discorso diverso invece per gli abbonati PlayStation Now che diventeranno iscritti PlayStation Plus Premium, con il debutto del nuovo PlayStation Plus, Now andrà definitivamente in pensione e i due servizi verranno inglobati più senza alcuna distinzione.