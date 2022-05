PlayStation Plus: cosa cambia nei giochi rimasterizzati PS1 e PSP?

Gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium potranno accedere a una selezione di giochi classici PlayStation rimasterizzati, ma cosa cambierà rispetto alle versioni originali e quali sono le migliorie promesse da Sony?

La compagnia fa sapere che "Gli abbonati PlayStation Plus Premium/Deluxe avranno a disposizione una selezione di titoli classici popolari con cui giocare. Alcuni giochi presenteranno una migliore frequenza fotogrammi e una risoluzione di qualità superiore rispetto alle versioni di lancio originali. Per alcuni titoli classici PlayStation e PSP originali, gli abbonati potranno inoltre usufruire di una nuova interfaccia utente con menu che consentono di salvare il gioco in qualsiasi momento o persino di riavvolgere il gioco se vuoi ricominciare."

Si parla genericamente di risoluzione aumentata, framerate ottimizzato, possibilità di salvare in qualsiasi momento e la ormai classica funzione per riavvolgere il gioco ad un punto precedente. Il catalogo giochi PlayStation Plus per PS1 e PSP include:

Ape Escape | Japan Studio

Everybody’s Golf | Japan Studio

Kurushi | Japan Studio

Jumping Flash! | Japan Studio

Syphon Filter | Bend Studio

Super Stardust Portable | Housemarque

Mr. Driller | Bandai Namco Entertainment

Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment

Worms World Party | Team 17

Worms Armageddon | Team17

Non è chiaro se questi titoli verranno proposti in versione originale o rimasterizzata, per saperne di più vi rimandiamo alla lista dei giochi PlayStation Plus Premium e Extra.

Questo è invece l'elenco dei giochi classici rimasterizzati per PlayStation Plus:

Ape Escape 2 | Japan Studio, PS4

Arc Il tramonto degli Spiriti | Japan Studio, PS4

Dark Cloud | Japan Studio, PS4

Jak X Combat Racing | Naughty Dog, PS4

Jak and Daxter The Precursor Legacy | Naughty Dog, PS4

Rogue Galaxy | Japan Studio, PS4

Forbidden Siren | Japan Studio, PS4

Wild Arms 3 | SIE, PS4

Bioshock Remastered | 2K Games, PS4

Borderlands The Handsome Collection | 2K Games, PS4

Bulletstorm Full Clip Edition | Gearbox Publishing, PS4

Kingdoms of Amalur Re-Reckoning | THQ Nordic, PS4

LEGO Harry Potter Collection | WB Games, PS4

Dark Chronicle | Japan Studio, PS4

FantaVision | SIE, PS4

Everybody’s Tennis | Japan Studio, PS4

Jak II | Naughty Dog, PS4

Jak 3| Naughty Dog, PS4

PlayStation Plus Extra e Premium arrivano a giugno in Europa, il lancio nel nostro continente è fissato per il 23 giugno, con un giorno di ritardo rispetto alla data comunicata a metà aprile.