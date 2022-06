PlayStation Plus: quanto costa l'abbonamento in Italia e come funziona l'upgrade?

Siete abbonati a PlayStation Plus Essentials e l'arrivo in Italia dei nuovi piani Extra e Premium vi ha incuriosito? Ovviamente potete effettuare l'upgrade dell'abbonamento PlayStation Plus, ma quanto costano in Italia i nuovi profili di iscrizione PS Plus su PS4, PC e PS5?

Quanto costa abbonarsi a PlayStation Plus Essentials, Extra e Premium? Ecco i prezzi aggiornati per l'Italia, validi a partire dal 23 giugno 2022:

PlayStation Plus Essentials €8,99 al mese, €24,99 ogni tre mesi oppure €59,99 l'anno

PlayStation Plus Extra 39.99 euro ogni trimestre, 99.99 euro l'anno oppure 13.99 euro al mese

PlayStation Plus Premium 49.99 euro a trimestre, 119.99 euro l'anno o 16.99 al mese

Purtroppo non ci sono sconti e offerte per PlayStation Plus e anzi in caso di upgrade verrà addebitata una differenza di prezzo, come confermato da Sony:

"Per migliorare il tuo piano di abbonamento a PlayStation Plus Extra o Premium, devi solo acquistare un abbonamento di quel livello. Ti verrà addebitata una tariffa rateizzata per portare i tuoi pagamenti al livello del tuo nuovo piano per il periodo rimanente del tuo abbonamento pagato."

Come fare per capire a quanto ammonta la differenza? E' molto semplice, vi basterà andare sul sito di PlayStation Plus ed effettuare il login con il vostro account, il sistema calcolerà automaticamente il costo compreso della differenza dovuta per il passaggio al nuovo profilo.