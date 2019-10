PlayStation Plus: crescono gli abbonati al servizio Sony

Grazie ai risultati finanziari di Sony Corporation dell'ultimo trimestre scopriamo quanti sono gli abbonati al servizio PlayStation Plus: in totale la piattaforma può contare su 36.9 milioni di iscritti, dato aggiornato al 30 settembre 2019.

Rispetto allo stesso periodo del 2018 si registrano 2.6 milioni di nuovi abbonati, al 30 settembre dello scorso anno gli iscritti erano infatti 34.3 milioni in tutto il mondo. Si tratta di numeri certamente positivi per un servizio in abbonamento, negli anni PlayStation Plus è cresciuto offrendo nuovi servizi come 100 GB di spazio Cloud per i salvataggi, sconti esclusivi, contenuti bonus e due giochi gratis al mese.

Non è chiaro al momento quali siano i piani di Sony relativamente all'arrivo di PlayStation Plus su PlayStation 5, per scoprirlo dovremmo necessariamente attendere. Nel frattempo vi ricordiamo che per un periodo limitato è possibile acquistare l'abbonamento PS Plus 12 mesi a 29.99 euro contro i 59.99 euro del prezzo di listino, risparmiando il 50% sulla sottoscrizione annuale, certamente la più conveniente dal punto di vista economico rispetto agli abbonamenti mensili e trimestrali.

Sony ha inoltre annunciato di aver distribuito 102.8 milioni di PS4 dal lancio, PlayStation 4 diventa così la seconda console casalinga più venduta di sempre dopo PS2, avendo superato sia la prima PlayStation che Nintendo Wii.