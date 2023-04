PlayStation Plus, curiosi di provare MLB The Show 23? Sony fa fuoricampo!

È tempo di ripassare la storia del baseball USA con MLB The Show 23, la nuova iterazione del progetto ideato dai ragazzi di Sony Interactive Entertainment San Diego Studio e pubblicato da Sony. Disponibile ormai da diverse settimane, MLB The Show 23 ha capitalizzato l'attenzione dei fan del baseball, lo sport iconico in America.

Avete avuto modo di provare MLB The Show 23? Se no, siete interessati a farlo? Se la risposta a quest'ultima domanda è "sì", allora c'è una buona notizia all'orizzonte: come ufficializzato dall'account Twitter di MLB The Show e ritwittato da PlayStation Europe, MLB The Show 23 potrà essere provato dagli abbonati a PS Plus Premium.

Il titolo di San Diego Studio entra a far parte della line-up dei prodotti che possono essere provati effettuando la sottoscrizione al tier più alto del servizio in abbonamento ideato dal marchio PlayStation. Tale notizia, che giunge a poche ore di distanza dall'arrivo della nuova ricompensa gratis di aprile di PlayStation Plus per un famoso FPS, è ormai divenuta ufficiale. Come detto poco sopra, infatti, l'account di MLB The Show ha dichiarato che "I membri di PlayStation Plus Premium possono usufruire della prova di ventitré partite di MLB The Show per un massimo di tre ore, per provare Diamond Dynasty, road to the Show e altro".

Tutti gli utenti dapprima incuriositi dal gioco avranno quindi modo, a partire da oggi, di provare con mano l'esperienza offerta dal team di Sony per conoscere ciò che il baseball secondo Sony Interactive Entertainment San Diego Studio ha da offrire ai giocatori.