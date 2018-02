PlayStation Plus: Dark Souls 3 e Murdered Soul Suspect tra i giochi gratis di marzo?

Continuano le speculazioni sui giochi della Instant Game Collection di marzo 2018 per gli abbonati al servizio PlayStation Plus. La scorsa settimana si parlava di titoli comecome possibili candidati ma adesso l'asticella sembra essersi alzata...

Da quando uno YouTuber spagnolo ha parlato della "una delle line-up PlayStation Plus migliori di sempre" riferendosi ai giochi gratis del prossimo mese, le aspettative sono cresciute a dismisura. In questo senso, PSU lancia le sue predizioni e speculazioni che includono ben cinque giochi: Dark Souls III, Mad Max, Shadow Warrior, Volume e Murdered Soul Suspect.

Si tratta, come ribadito, di semplici speculazioni e previsioni basate su rumor, voci di corridoio e sensazioni, nulla di certo quindi. L'annuncio di giochi gratis PlayStation Plus di marzo dovrebbe arrivare il 28 febbraio, restiamo quindi in attesa di maggiori dettagli da parte di Sony Interactive Entertainment.