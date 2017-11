PlayStation Plus: Darksiders 2 Remaster e Kung Fu Panda tra i giochi gratis di dicembre?

dovrebbe annunciare oggi idi dicembre, nel frattempo un leak dal PlayStation Store polacco svela i due giochi gratuiti del mese per PlayStation 4.

Secondo quanto riportato, i due titoli in questione sono Darksiders II Deathinitive Edition e Kung-Fu Panda Scontro Finale delle Leggende Leggendarie. La remastered del secondo episodio di Darksiders è stata piuttosto apprezzata dal pubblico (nonostante qualche problema tecnico di troppo) mentre il gioco di Kung-Fu Panda potrebbe essere un buon contenuto per far divertire i più giovani durante la stagion natalizia.

Ai due giochi citati si aggiungerebbe anche That's You Dimmi Chi Sei, già regalato anche nei mesi scorsi. Nessuna indiscrezione invece riguardo i titoli per PS VR, PlayStation 3 e PlayStation Vita, non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale previsto per il pomeriggio di oggi, mercoledì 29 novembre.