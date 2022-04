Il nuovo PlayStation Plus ha una data! Sony elenca prezzi e contenuti degli abbonamenti

I rappresentanti di Sony Interactive Entertainment fissano le tempistiche di lancio del nuovo PlayStation Plus, il servizio che accorperà gli attuali PS Plus e PS Now per poi fornire ulteriori incentivi e bonus per chi desidera iscriversi ai Tier di abbonamento più elevati.

Dalle pagine del PlayStation Blog, il presidente e CEO di SIE Jim Ryan fornisce un importante aggiornamento sui lavori che la compagnia giapponese sta portando avanti per lanciare finalmente sul mercato questa nuova proposta videoludica destinata a tutti i possessori (presenti e futuri) di console PS4 e PlayStation 5.

Il boss di Sony Interactive Entertainment sottolinea come "stiamo facendo dei progressi fantastici e volevamo aggiornarvi sulle ultime novità. Stiamo lanciando la nostra nuova offerta per PlayStation Plus un po' prima in mercati selezionati in Asia, seguito dal Giappone". Il CEO di SIE stila poi una scaletta con le tempistiche di lancio indicative del nuovo PlayStation Plus:

Mercati Asiatici (escluso il Giappone) - 23 maggio

Giappone - 1 giugno

Nord e Sud America - 13 giugno

Europa - 22 giugno

Il massimo esponente di SIE preannuncia inoltre l'arrivo dei servizi cloud streaming di PS4 e PlayStation 5 in 30 nuovi Paesi. Dal 22 giugno, PlayStation Plus Premium sarà perciò disponibile anche in Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Malta, Polonia,

Repubblica di Cipro, Romania, Slovacchia e Slovenia.

Quanto ai prezzi del servizio, Ryan conferma quando precisato nell'annuncio del nuovo PlayStation Plus con i tre livelli di abbonamento Essentials, Extra e Premium.

PlayStation Plus Essentials - 8.99 euro al mese o 59.99 euro l'anno: due giochi gratis al mese, Sconti esclusivi, Spazio Cloud per i salvataggi, Accesso al multiplayer online

- 8.99 euro al mese o 59.99 euro l'anno: due giochi gratis al mese, Sconti esclusivi, Spazio Cloud per i salvataggi, Accesso al multiplayer online PlayStation Plus Extra - 13.99 euro al mese o 99.99 euro l'anno : tutti i benefit del tier Essentials più un catalogo di giochi composto da oltre 400 titoli da scaricare giocabili su PS4 e PS5, tra cui blockbuster targati PlayStation Studios e giochi third party.

- 13.99 euro al mese o 99.99 euro l'anno : tutti i benefit del tier Essentials più un catalogo di giochi composto da oltre 400 titoli da scaricare giocabili su PS4 e PS5, tra cui blockbuster targati PlayStation Studios e giochi third party. PlayStation Plus Premium - 16.99 euro al mese o 119.99 euro l'anno: tutti i benefiti dei tier Essentials ed Extra più una libreria fino a 340 giochi tra cui classici della libreria PS1, PS2 e PSP e una selezione di giochi per PlayStation 3 giocabili in streaming su PS4, PS5 e PC. Con PS Plus Premium si può accedere anche alle demo di una selezione di giochi nuovi.

