PlayStation Plus: Days Gone, Oddworld Soulstorm e Zombie Army 4 disponibili da oggi

Sono disponibili da oggi per il download i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2021 per PlayStation 4 e PlayStation 5. Gli abbonati al servizio possono scaricare ben tre giochi per le console Sony, tra cui un gioco al debutto assoluto.

Parliamo naturalmente di Oddworld Soulstorm gratis con PlayStation Plus, la nuova avventura di Abe esce oggi ed è gratis su PlayStation 5 (ma non su PS4) insieme a Days Gone di Sony Bend e Zombie Army 4 Dead War, due giochi a base di zombie molto diversi tra loro. Il primo è un'avventura di stampo cinematografico mentre il secondo è uno shooter cattivo e brutale, rispecchiando lo stile della serie Zombie Army di Rebellion.

Non sono invece più disponibili da oggi i giochi PlayStation Plus di marzo 2021, la lineup del mese scorso comprendeva Final Fantasy VII Remake (in versione non aggiornabile per la next-gen), il puzzle Maquette, Farpoint per PlayStation VR e Remnant From The Ashes.

Cosa ne pensate dei nuovi giochi PlayStation Plus di aprile? Tre titoli che faranno certamente la felicità degli appassionati dei rispettivi generi, Days Gone è una delle esclusive PlayStation (in arrivo nei prossimi mesi su PC) più acclamate del 2019 mentre Oddworld Soulstorm segna il ritorno di Abe, Zombie Army 4 Dead War infine accontenterà coloro che amano uccidere orde di zombie.