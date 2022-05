PlayStation Plus: Dealabs conferma il leak sui giochi gratis di giugno per PS4 e PS5

billbil-kun di Dealabs ha confermato il leak sui giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2022, diffuso ieri da Area Jugones, una fonte diversa dal solito, arrivano però adesso le rassicurazioni del leaker più famoso di PlayStation Plus.

billbil-kun conferma la lineup di giugno 2022 per gli abbonati PlayStation Plus Essentials, che include God of War (2018), Naruto to Boruto Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl, disponibili da martedì 7 giugno e fino al 5 luglio 2022. Fino al 7 luglio potete ancora scaricare i giochi gratis PlayStation Plus di maggio 2022: FIFA 22, Curse of the Dead Gods e Tribes of Midgard.

I giochi PlayStation Plus gratis di giugno 2022 verranno annunciati mercoledì 1 giugno da Sony, alle 17:30 ora italiana, a meno che la compagnia non voglia tenere l'annuncio per lo State of Play, in questo caso la conferma arriverebbe nella notte tra il due e il tre giugno.

L'arrivo di God of War gratis su PlayStation Plus è secondo molti parte della campagna marketing per la presentazione di God of War Ragnarok che dovrebbe avvenire durante l'estate e probabilmente nel mese di giugno con uno State of Play dedicato all'avventura di Kratos e Atreus. Per il momento non ci resta che attendere conferme o smentite sulle novità PS Plus di giugno 2022.