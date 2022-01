PlayStation Plus fa bene a Deep Rock Galactic: guadagnati 6 milioni di giocatori

PlayStation Plus ha fatto davvero bene a Deep Rock Galactic, uno dei tre giochi facenti parte della Instant Game Collection di gennaio 2022: l'abbattimento del costo d'ingresso per gli abbonati e la visibilità donata da uno dei servizi più popolari sulla piazza ha convinto tantissimi nuovi minatori ad unirsi alla caccia al tesoro.

Con un comunicato ufficiale, i ragazzi di Ghost Ship Games hanno fatto sapere che, da quando è entrato a far parte della selezione dei giochi gratis per PlayStation Plus, Deep Rock Galactic ha guadagnato la bellezza di sei milioni di nuovi giocatori. Il titolo indipendente, che già godeva di una discreta popolarità in precedenza, ha così potuto superare la soglia dei 10 milioni di utenti complessivi.

Probabilmente non tutti resteranno sui server nelle settimane a venire (molti nuovi giocatori potrebbero essere stati mossi semplicemente dalla curiosità), ma gli sviluppatori faranno di tutto per convincerli a rimanere. Tra le altre cose, stanno già lavorando alla Stagione 2: "Deep Rock Galactic è sempre stato sviluppato con la collaborazione della community", ha dichiarato il CEO Søren Lundgaard. "Siamo un team piccolo impegnati in un grande lancio su console, pertanto è fantastico essere assistiti dalla community passo dopo passo. Non vediamo l'ora di mostrare ciò che abbiamo in serbo per loro nella Stagione 2 prevista in primavera".

Per chi non lo sapesse, Deep Rock Galactic è uno sparatutto in prima persona cooperativo sci-fi che invita quattro giocatori a vestire i panni di altrettanti nani spaziali, il cui obiettivo è quello di trivellare in profondità, annientare orde di temibili nemici e recuperare minerali preziosi.