PlayStation Plus: Destiny 2 e God of War 3 Remastered tra i giochi gratis di settembre

Pochi minuti fa, puntuale come sempre, Sony Interactive Entertainment ha svelato l'identità dei titoli che gli utenti abbonati a PlayStation Plus potranno scaricare e giocare senza alcun costo aggiuntivo durante il mese di settembre 2018.

Anche questo mese verranno accontentati sia i giocatori solitari che gli amanti del multiplayer. I possessori di PlayStation 4 potranno scaricare God of War III: Remastered e, in via straordinaria, già da oggi 29 agosto Destiny 2 (privo tuttavia delle espansioni). Risultano ancora disponibili, inoltre, i due giochi bonus inseriti il mese scorso, ovvero Sapere è Potere della collana PlayLink ed Here They Lie per PlayStation VR.

Ecco a voi la lista completa, che comprende anche i titoli per PlayStation 3 e PlayStation Vita:

Destiny 2 (PS4)

God of War III: Remastered (PS4)

Sapere è potere (PS Plus Bonus – PlayLink)

Here They Lie (PS Plus Bonus – PS VR required)

Another World – 20th Anniversary Edition (PS3 + PS4/PS Vita)

QUBE Director’s Cut (PS3 + PS4)

Foul Play (PS Vita + PS4)

Sparkle 2 (PS Vita)

Precisiamo che i giochi appena menzionati (ad eccezione di Destiny 2 già scaricabile) saranno disponibili al download a partire dal pomeriggio di martedì 4 settembre 2018. Lo stesso giorno verranno rimossi dalla Instant Game Collection Mafia 3, Dead By Daylight e gli altri giochi gratis di agosto. Per celebrare l'annuncio, Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un trailer che mostra un assaggio della nuova lineup mensile. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione!

Cosa ne pensate di questi giochi? Siete soddisfatti o vi aspettavate qualcosa di diverso? Cogliamo l'occasione per segnalare che acquistando un abbonamento da 12 mesi a PlayStation Plus è possibile ricevere in omaggio 3 mesi di visione gratuita di Netflix. La nuova Offerta della Settimana del PlayStation Store, invece, è Detroit Become Human. Il titolo di David Cage e Quantic Dream è acquistabile a 39,99 euro per un periodo limitato.