PlayStation Plus: Deus Ex Mankind Divided e Batman Telltale i giochi gratis di gennaio?

La pagina Facebook olandese dedicata apotrebbe aver svelato per errore l'identità dei titoli gratis di gennaio 2018 per tutti gli abbonati a

In un filmato, chiaramente caricato con troppo anticipo, sono apparsi Deus Ex: Mankind Divided e Batman: The Telltale Series. Il video è già stato eliminato dalla pagina, ma un utente ha subito provveduto a scattare lo screenshot che potete vedere in calce. Viene anche riportato That's You! Dimmi Chi Sei?, della collana PlayLink, già presente come bonus questo mese.

Ci teniamo a precisare che non è ancora arrivata una conferma da parte di Sony, per cui per avere la certezza non possiamo far altro che attendere l'annuncio ufficiale dei titoli previsto per mercoledì. In ogni caso, come vi sembrano i giochi trapelati? Vi riterreste soddisfatti?