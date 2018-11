PlayStation Plus dicembre 2018: rumor e speculazioni sui giochi gratis

Il 28 novembre Sony annuncerà i giochi gratis PlayStation Plus di dicembre 2018 ma come spesso capita arrivano oggi rumor, previsioni e speculazioni sui possibili titoli che faranno parte della Instant Game Collection del prossimo mese.

VGR e Twinfinite lanciano le proprie previsioni che includono Resident Evil 7 Biohazard e Far Cry 4 per PlayStation 4, oltre ad Ace Combat 6 Assault Horizon e Dragon Age Inquisition per PS3. Per PlayStation Vita invece vengono ipotizzati Telltale The Walking Dead, A Rose in the Twilight e Super Hydorah, oltre ad un gioco bonus della collana PlayLink per PS4, ovvero Frantics.

Come sempre, ricordiamo che quanto riportato è solamente frutto di rumor, speculazioni, previsioni e speranze, la lista completa e ufficiale dei giochi gratis PlayStation Plus di dicembre 2018 arriverà solamente il prossimo 28 novembre nell'attesa però vi chiediamo le vostre previsioni, lasciate il vostro parere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti!