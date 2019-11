PlayStation Plus dicembre 2019: annuncio imminente, ecco la data

Quella appena iniziata si preannuncia come una settimana cruciale per gli abbonati PlayStation Plus: seguendo il consueto calendario, Sony dovrebbe svelare nei prossimi giorni i nuovi giochi PS4 gratis della Instant Game Collection.

A meno di eventuali cambiamenti improvvisi il reveal dei giochi PlayStation Plus di dicembre 2019 dovrebbe essere previsto per mercoledì 27 novembre alle 17:30, ora italiana. Non sappiamo se per la lineup natalizia Sony abbia in programma l'aggiunta di contenuti bonus (magari un gioco per PlayStation VR) o se anche il prossimo mese gli abbonati potranno riscattare i consueti due giochi PS4.

Le previsioni PS Plus dicembre 2019 sono orientati su party game e giochi per famiglie come Knack 2 o i giochi LEGO e Disney, ottimi per i giovanissimi nel periodo delle festività. Un leak recente vorrebbe invece l'ingresso di God of War gratis per PS Plus, al momento però si tratta solamente di un rumor non confermato e che vi invitiamo a prendere con le dovute precauzioni.

In attesa dell'annuncio di Sony Interactive Entertainment vi ricordiamo che l'abbonamento PlayStation Plus è scontato per il Black Friday, il prezzo promozionale è valido fino al prossimo 2 dicembre. E voi cosa vi aspettate dalla lineup PS Plus di dicembre 2019? Lo spazio commenti è a vostra disposizione!