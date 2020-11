PlayStation Plus dicembre 2020: annuncio giochi gratis PS5 e PS4 questa settimana?

Se Sony non ha cambiato le sue strategie comunicative legate a PlayStation Plus, questa settimana dovrebbe arrivare il tanto atteso annuncio dei giochi gratis PS Plus di dicembre 2020 per PS5 e PS4. Ma quando è previsto l'annuncio?

Idealmente Sony dovrebbe annunciare i nuovi giochi della Instant Game Collection mercoledì 25 novembre alle 17:30 (ora italiana) e renderli poi disponibili per il download da martedì 1 dicembre. Tante però le incognite, la settimana appena iniziata è infatti una settimana festiva negli Stati Uniti, giovedì 26 è il Giorno del Ringraziamento e questo potrebbe alterare i piani marketing e comunicazione di molte aziende.

Oltretutto non è chiaro se Sony vorrà mantenere lo stesso calendario di annunci già ampiamente collaudato con il reveal previsto l'ultimo mercoledì del mese. La lineup PlayStation Plus di dicembre 2020 dovrebbe offrire due nuovi giochi per PS4 compatibili anche con PS5, non è chiaro però se ci saranno bonus dopo Bugsnax PS5 gratis e la PlayStation Plus Collection resi disponibili a novembre.

Vi ricordiamo infine che per il Black Friday 2020 l'abbonamento PlayStation Plus è in offerta, potete quindi abbonarvi per dodici mesi o estendere una iscrizione già esistente risparmiando sul prezzo di listino, offerta valida fino al 30 novembre, giorno del Cyber Monday.