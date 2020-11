PlayStation Plus dicembre 2020: nuovi giochi gratis PS4 e PS5, annuncio previsto per oggi

Ci siamo quasi! Nella giornata di oggi Sony dovrebbe svelare i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di dicembre 2020. Seguendo un calendario ormai collaudato, il reveal sembra previsto per l'ultimo mercoledì del mese.

L'ormai tradizionale appuntamento con l'annuncio dei giochi PS Plus è previsto per mercoledì 25 novembre alle 17:30 ora italiana, salvo sorprese dell'ultimo minuto o eventuali ritardi dovuti magari alla festività del Giorno del Ringraziamento (giovedì 26 novembre) anche se questa ipotesi appare al momento improbabile, considerando che in Europa non si tratta di una giornata festiva.

A novembre Sony ha regalato La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, Hollow Knight e Bugsnax per PS5, oltre al pacchetto PlayStation Plus Collection per PS5 che include 20 giochi PS4 retrocompatibili con la nuova console tra cui Final Fantasy XV Royal Edition, The Last Of Us Remastered, The Last Guardian, Fallout 4, Monster Hunter World, Until Dawn, God of War e tanti altri.

Quali sono i giochi PlayStation Plus di dicembre? Difficile dirlo, nelle nostre previsioni abbiamo inserito Watch Dogs Legion, Shadow of the Tomb Raider e Control, oltre a giochi per famiglie come LEGO Worlds, ideale per le festività natalizie. E voi cosa vi aspettate dalla lineup Instant Game Collection del prossimo mese? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.