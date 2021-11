PlayStation Plus dicembre 2021: previsioni e rumor sui nuovi giochi gratis PS4 e PS5

Quali saranno i giochi gratis PlayStation Plus di dicembre 2021? Non ci sono ancora annunci o indicazioni da parte di Sony ma come sempre a metà mese è tempo di riportare rumor, speculazioni e previsioni sui nuovi giochi PS Plus gratis per PS4 e PS5.

Sappiamo che i giochi PlayStation Plus di novembre 2021 saranno disponibili per il download fino al 6 dicembre con la sola eccezione dei giochi gratis PSVR disponibili fino a 3 gennaio, questo per non ci offre alcun tipo di inizio per capire quali saranno i prossimi giochi in arrivo a dicembre. Non sappiamo se Sony regalerà altri giochi per PlayStation VR a dicembre ma al momento l'ipotesi sembra poco probabile.

C'è da dire che è sempre più difficile fare previsioni accurate dal momento che rispetto al passato, da mesi Sony non sembra seguire una strategia precisa per i giochi da aggiungere alla lineup PlayStation Plus. Tra i giochi terze parti citiamo Mortal Shell Enhanced Edition, Godfall e Fuser o magari si potrebbe pensare a Just Dance 2021, ottimo party game per la stagione natalizia. Tra i papabili rumoreggiati in più occasioni, anche It Takes Two (tra i giochi gratis Xbox Game Pass a novembre) e Mafia Definitive Edition.

Passando ai giochi first party, i nomi in questo caso sono sempre gli stessi citati da mesi, si passa da Horizon Zero Dawn Complete Edition a God of War, passando per Dreams e Gran Turismo Sport, oltre a Sackboy Una Grande Avventura, mentre è irrealistico ovviamente pensare a giochi come Demon's Souls e Marvel's Spider-Man Miles Morales, troppo recenti e ancora in Top 10 in molti paesi del mondo.