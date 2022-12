PlayStation Plus dicembre 2022: arriva un'altra ondata di bonus gratis per i free to play

A pochi giorni dall'inizio del mese, Sony ha già aggiornato il catalogo delle 'Ricompense Esclusive', ovvero la raccolta di contenuti bonus che gli utenti abbonati a PlayStation Plus Essential, Premium o Extra possono riscattare senza costi aggiuntivi. Scopriamoli tutti.

eFootball 2023

Si comincia con il nuovo bundle di eFootball 2023, che va a rimpiazzare il suo predecessore e permette a tutti i giocatori del calcistico Konami di ottenere un bel po' di risorse con le quali potenziare o ampliare il loro team dei sogni.

Il pacchetto di eFootball 2023 comprende i seguenti oggetti:

300 Monete eFootball - Valuta di gioco usata per ingaggiare i giocatori in eFootball World e acquistare oggetti di gioco

Programma allenamento da 4000 ESP x23 - Un oggetto usato per far guadagnare Punti esperienza e far salire di livello i giocatori

Ecco di seguito il link per raggiungere la pagina del prodotto sullo store digitale di Sony:

Genshin Impact

In maniera molto simile a quanto accaduto col free to play di Konami, anche Genshin Impact ha ricevuto un nuovo pacchetto in occasione del lancio dell'aggiornamento alla versione 3.3, la quale introduce il supporto ai sottotitoli in lingua italiana.

In questo caso il bundle include i seguenti oggetti:

Hero's Wit ×20

Mystic Enhancement Ore ×15

Mora ×50,000

Fragile Resin ×2

Ecco di seguito il link per raggiungere la pagina del prodotto sullo store digitale di Sony:

Gundam Evolution

L'ultimo gioco coinvolto nell'iniziativa Sony è Gundam Evolution, lo sparatutto gratis ispirato ad Overwatch che permette di combattere a bordo dei popolari robot giapponesi.

Il bundle per il gioco a base di robottoni comprende:

Unit Skin: Raider Pink (Nu Gundam)

Weapon Skin: Raider Pink (Nu Gundam)

Stamp: Blue Earth

Player Icon: Guncannon (Large)

Ecco di seguito il link per raggiungere la pagina del prodotto sullo store digitale di Sony:

In attesa di scoprire quali altri pacchetti verranno distribuiti nel corso delle prossime settimane, vi ricordiamo che da oggi sono disponibili i giochi gratis per gli utenti PlayStation Plus Essential di dicembre 2022.