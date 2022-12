PlayStation Plus dicembre 2022: nuovo bonus, è una skin gratis per un noto battle royale

Sembra proprio che Sony voglia rendere il mese di dicembre 2022 il più ricco dell'anno per quello che riguarda il catalogo di pacchetti esclusivi riscattabili dagli abbonati a PlayStation Plus Essential, Premium ed Extra. Da poche ore, infatti, gli utenti possono procedere con l'aggiunta alla raccolta di un altro DLC.

Come previsto dai dataminer, infatti, in concomitanza con la scadenza del precedente bundle di Fortnite Capitolo 4 sul PS Store ne è arrivato un altro che è molto più ricco, visto che al suo interno è possibile trovare un'esclusiva skin per la personalizzazione dell'avatar nel battle royale.

Il Pacchetto Fenice Blu di Fortnite Capitolo 4 comprende i seguenti oggetti:

Costume Jun-Hwan

Dorso decorativo Brace ardente

Piccone Manganello ardente



Come accade spesso nei set venduti nel negozio o distribuiti tramite Battle Pass, anche in questo caso vi è la possibilità di equipaggiare sia il dorso decorativo che lo strumento da raccolta per fare in modo che il personaggio estragga il manganello dallo zaino. Va inoltre precisato che, come tutti i contenuti esclusivi per una specifica piattaforma del battle royale di Epic Games, è possibile procedere con il riscatto per poi usufruire di skin e altri elementi estetici su altri dispositivi. L'unico requisito essenziale oltre all'attivazione del cross-save è quello di avviare almeno una volta il gioco su PlayStation 4 o PlayStation 5 dopo il riscatto, così da sbloccare i contenuti e renderli disponibili ovunque.

Ecco di seguito il link per raggiungere la pagina del prodotto sullo store digitale di Sony:

