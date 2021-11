PlayStation Plus di dicembre: annuncio dei nuovi giochi gratis PS4 e PS5 questa settimana

Vi avevamo avvisato, l'annuncio dei giochi PlayStation Plus di dicembre è in ritardo sulla tabella di marcia e anziché l'ultimo mercoledì di novembre i nuovi giochi gratis verranno annunciati il primo mercoledì di dicembre, a causa di esigenze di calendario.

L'appuntamento dunque è fissato per mercoledì 1 dicembre alle 17:30 ora italiana, a mano di altri cambi di programma che non dovrebbero però verificarsi. Come sappiamo i giochi gratis PlayStation Plus di novembre per PS4, PSVR e PS5 saranno disponibili fino a lunedì 6 dicembre mentre dal giorno successivo arriveranno i giochi di dicembre.

Un leak attendibile ha svelato in anticipo i nuovi giochi PlayStation Plus gratis di dicembre 2021, stando a Dealabs il prossimo mese gli abbonati al servizio premium di Sony potranno scaricare Mortal Shell Enhanced Edition, LEGO DC Super Villans e Godfall, tutti e tre compatibili sia con PS4 che con PS5.

Non ci sono ancora certezze in merito ma Dealabs già nei mesi scorsi si è reso protagonista di leak poi rivelatisi corretti per quanto riguarda le anticipazioni di PlayStation Plus, PlayStation Now, Games with Gold e Xbox Game Pass. Non ci resta che attendere la giornata del primo dicembre per saperne di più, quando Sony annuncerà ufficialmente i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di dicembre 2021.