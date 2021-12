PlayStation Plus di dicembre: nuovo bonus da scaricare gratis su PS4 e PS5

Il catalogo di PlayStation Plus si espande con un nuovo contenuto bonus a dicembre, questa volta dedicato a Call of Duty Warzone Pacific, come promesso da Activision in occasione del lancio della nuova mappa e della Stagione 1 di Warzone e Vanguard.

Gli abbonati possono scaricare ora il Pacchetto Combattimento (Asso) per Call of Duty Warzone gratis, un DLC che include i seguenti contenuti da usare in-game:

Skin Operatore leggendaria per Lucas Riggs

Progetto fucile a canna liscia leggendario

Progetto arma da mischia leggendario

Emblema epico

Orologio epico

Adesivo epico

Biglietto da visita epico

Gettone PE doppi 60 minuti

Questo è un mese piuttosto ricco per gli iscritti a PlayStation Plus che oltre ai giochi gratis PS Plus di dicembre 2021 (Mortal Shell, LEGO DC Super Villains e Godfall Challenger Edition) possono scaricare gratis anche il pacchetto Marvel's Avengers dedicato a Spider-Man e il pacchetto celebrativo Fortnite PlayStation Plus.

Tutto questo in attesa di scoprire i nuovi giochi PlayStation Plus di gennaio 2022 per PS4 e PS5, il prossimo anno potrebbe portare in dote tanti cambiamenti per il servizio dal momento che secondo alcuni rumor, Sony si prepara a lanciare un nuovo servizio in abbonamento che include i vantaggi di PlayStation Plus e Now, conosciuto con il nome in codice Project Spartacus. Sarà vero? Lo scopriremo nei prossimi mesi.