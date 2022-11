PlayStation Plus di dicembre: questa settimana l'annuncio dei nuovi giochi gratis

Siamo entrati nell'ultima settimana di novembre e questo vuol dire solo una cosa: l'annuncio dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus di dicembre è vicino e avverrà proprio questa settimana, tra pochissime ore scopriremo dunque i nuovi giochi PS Plus Essentials di dicembre 2022.

La data da segnare sul calendario è quella di mercoledì 30 novembre, l'orario come di consueto è fissato alle 17:30 ora italiana, salvo cambiamenti improvvisi e/o imprevisti. L'annuncio del 30 novembre riguarda solamente i giochi Plus per gli abbonati Essentials, i giochi per gli iscritti ai profili Extra e Premium dovrebbero essere svelati più avanti nel corso del mese di dicembre, a meno che Sony non decida di optare per un unico annuncio, anche se questo appare improbabile.

Nelle nostre previsioni sui giochi PlayStation Plus di dicembre 2022 abbiamo citato giochi come Back 4 Blood e The Artful Escape, oltre a giochi first party PlayStation come Marvel's Spider-Man Remastered e Sackboy Una Grande Avventura, quest'ultimo uscito a fine ottobre anche su PC. Si tratta però solamente di ipotesi e in questo senso la lista dei giochi papabili è certamente molto lunga, anche se negli ultimi tempi è diventato molto difficile "indovinare" le mosse di Sony, con i giochi del Plus che non sembrano seguire un pattern ben preciso, a differenza di quanto accadeva spesso in passato.