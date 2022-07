PlayStation Plus: disponibile un nuovo bonus gratis per un gioco molto famoso

Il rinnovo di PlayStation Plus ha fortunatamente lasciato invariata la distribuzione mensile dei bonus gratis per gli abbonati Essentials, Extra e Premium, che ogni mese potranno scaricare contenuti aggiuntivi, DLC e pacchetti extra per i migliori giochi PS4 e PS5. Luglio non fa eccezione e un nuovo bonus è disponibile ora per il download.

Parliamo del Pacchetto Promozione per PlayStation Plus per Genshin Impact, scaricabile fino al 24 agosto dagli abbonati al servizio. Ma cosa include questo contenuto extra? E' presto detto:

Hero's Wit ×20

Mystic Enhancement Ore ×15

Mora ×50,000

Fragile Resin ×2

Luglio è un mese ricchissimo, sono stati annunciati da poche ore i nuovi giochi gratis PlayStation Plus Extra e Premium, tra questi citiamo Stray, Marvel's Avengers, Final Fantasy VII Remake Intergrade PS5, Assassin’s Creed Unity, Assassin’s Creed IV Black Flag, Assassin’s Creed Rogue Remastered, Assassin’s Creed Freedom Cry, Assassin’s Creed The Ezio Collection, Saints Row IV Re-Elected, Saints Row Gat out of Hell, Spirit of the North Enhanced Edition, Ice Age Scrat’s Nutty Adventure, Jumanji The Video Game, Paw Patrol on a Roll, ReadySet Heroes, No Heroes Allowed e LocoRoco Midnight Carnival.

Il PlayStation Blog italiano aveva annunciato anche l'arrivo di Dino Crisis e altri due giochi PSP su PlayStation Plus a luglio, salvo poi rimuovere qualsiasi riferimento ai giochi in questione, che non saranno dunque disponibili questo mese ma che probabilmente debutteranno nel prossimo futuro.