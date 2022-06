Il nuovo PlayStation Plus è finalmente disponibile in Europa

Se avete visitato il PlayStation Store ve ne sarete sicuramente accorti: come promesso, il nuovo PlayStation Plus ha fatto il suo debutto anche in Europa, da questo momento è dunque possibile dunque sottoscrivere uno dei due nuovi piani di abbonamento (Extra e Premium) o mantenere inalterato il proprio profilo Essentials.

Il sito di PlayStation Plus si rinnova e mostra chiaramente cosa cambia tra PlayStation Plus Essentials, Extra e Premium, permettendo di confrontare i piani di iscrizione e di abbonarsi scegliendo il profilo più adatto alle proprie esigenze tra piano di pagamento mensile, trimestrale o annuale.

Presente anche una pagina dedicata al catalogo giochi PlayStation Plus, sotto ogni titolo è presente una targhetta che indica molto chiaramente il livello di abbonamento necessario per accedere (Extra o Premium), dal PlayStation Store è possibile raggiungere facilmente le sezioni dedicate ai giochi PS4 e PS5 oppure ai classici PS1, PS1, PS3 e PSP e ancora alle demo giocabili esclusive per gli abbonati Premium.

A partire da oggi PlayStation Plus si evolve e si rinnova per venire incontro alle esigenze di un pubblico sempre più vasto, chi desidera mantenere i vantaggi dell'abbonamento attuale senza modificare il proprio piano di iscrizione non dovrà fare nulla, l'abbonamento verrà automaticamente convertito al profilo Essentials senza costi aggiuntivi.