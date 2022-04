PlayStation Plus: è già disponibile il primo gioco gratis di aprile per gli abbonati

Solitamente i giocatori in possesso di PS4 e PS5 devono attendere il primo martedì del mese per poter procedere al riscatto dei giochi gratuiti del PlayStation Plus. Sembrerebbe però che uno dei prodotti del mese di aprile 2022 sia arrivato con qualche giorno d'anticipo.

Se disponete di un abbonamento attivo al PlayStation Plus potete infatti procedere al download di SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, uno dei giochi che fanno parte del catalogo del mese nella sua versione PlayStation 4. Il titolo, che viene venduto normalmente al prezzo di 29,99 euro, può essere già aggiunto alla raccolta da parte di tutti gli abbonati, che possono iniziare l'avventura con protagonista la buffa spugna gialla.

Ecco di seguito il link utile per il download del gioco:

Va precisato che, sebbene il gioco sia in versione PlayStation 4, possono giocare anche gli utenti PlayStation 5 grazie alla retrocompatibilità. Vi ricordiamo che i restanti giochi gratis di aprile 2022 per gli abbonati a PlayStation Plus, ovvero Hood Outlaws and Legends (PS4 e PS5) e Slay the Spire (PS4), saranno disponibili a partire dal prossimo martedì 5 aprile 2022.

Avete già letto tutti i dettagli sul nuovo PlayStation Plus?