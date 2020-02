PlayStation Plus: disponibile gratis un nuovo pacchetto di Apex Legends

Con il consueto aggiornamento settimanale delle promozioni disponibili sul PlayStation Store, Sony ha messo a disposizione di tutti gli abbonati al suo PlayStation Plus un altro pacchetto contenente skin, mimetiche e altri orpelli estetici per Apex Legends.

Chiunque disponga di un abbonamento attivo al servizio mensile, che vi ricordiamo mette a disposizione degli utenti Bioshock The Collection e The Sims 4 gratuitamente, può correre sulla pagina ufficiale del bundle gratuito e aggiungerlo alla propria libreria. In alternativa, potete effettuare lo stesso identico procedimenti direttamente dalla vostra PlayStation 4 aprendo l'app PS Store e riscattando il pacchetto dalla sezione PS Plus.

Ecco di seguito tutti gli oggetti inclusi nel bundle intitolato Apex Legends Play Pack:

Skin di Octane

Skin di Wattson

Mimetica per il fucile d'assalto Havoc

Mimetica per la pistola P2020

Banner di Octane

Banner di Wattson

A proposito di nuovi contenuti per il battle royale di Respawn Entertainment, vi ricordiamo che è disponibile da ieri sera la Stagione 4 di Apex Legends, la quale ha introdotto nuove aree della mappa e il nuovo eroe chiamato Revenant, la cui Ultimate consiste in un totem che impedisce agli alleati di morire per un breve lasso di tempo.