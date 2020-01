PlayStation Plus: è disponibile un nuovo bundle gratis per Dauntless

Continuano ad arrivare con una certa costanza i contenuti esclusivi per gli abbonati al PlayStation Plus, il servizio targato Sony che consente non solo di accedere alle funzionalità online dei giochi ma anche di ricevere DLC e titoli gratuiti ogni mese. Il protagonista dell'ultimo bundle è Dauntless, il titolo di caccia ispirato a Monster Hunter.

Il bundle in questione prende il nome di Pacchetto Armi in Archonite Gelida e contiene una gran quantità di armi corpo a corpo, armi a distanza e materiali per il crafting.

Ecco di seguito tutti gli oggetti inclusi nel pacchetto:

Pistole in archonite gelida

Martello in archonite gelida

Ascia in archonite gelida

Lame a catena in archonite gelida

Spada in archonite gelida

Lancia da guerra in archonite gelida

Pugni corazzati in archonite gelida

Pacchetto rifornimenti essenziali

50 Fiches Asso

Se disponete di un abbonamento attivo a PlayStation Plus potete procedere immediatamente all'aggiunta del DLC gratuito alla vostra raccolta visitando la pagina ufficiale del prodotto sul PlayStation Store. Trattandosi di un gioco che gode delle funzionalità del cross-save, va inoltre precisato che, una volta sbloccati i contenuti (bisognerà avviare il gioco almeno una volta dopo il riscatto), questi potranno essere utilizzati anche sulle altre piattaforme proprio come avviene per le skin PS Plus esclusive di Fortnite.