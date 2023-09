PlayStation Plus: disponibili per il download i giochi Extra e Premium di settembre

Da martedì 19 settembre sono disponibili i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium per PS4 e PS5: anche questo mese gli abbonati possono scaricare tanti titoli classici e novità per le due piattaforme Sony.

L'elenco dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di settembre 2023 include tra gli altri NieR Replicant, Star Ocean The Divine Force, West of Dead, Contra Rogue Corpse e Sid Meier's Civilization 6.

Giochi PlayStation Plus Extra e Premium

NieR Replicant PS4 27.016 GB

13 Sentinels Aegis Rim PS4 4.905 GB

Star Ocean The Divine Force PS4 37.995 GB - PS5 63.822 GB

PAW Patrol The Movie Adventure City Calls PS4 2.400 GB - PS5 2.300 GB

This War of Mine Final Cut PS5 2.645 GB

Sid Meier's Civilization 6 PS4 11.268 GB

Odin Sphere Leifthrasir PS4 4.601 GB

Contra Rogue Corps PS4 11.600 GB

West of Dead PS4 1.204 GB

Star Ocean Integrity and Faithlessness PS4 27.600 GB

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 PS4 17.436 GB - PS5 14.931 GB

Unpacking PS4 771 MB - PS5 495 MB

Planet Coaster Console Edition PS4 18.471 GB - PS5 12.088 GB

Cloudpunk PS4 10.007 GB - PS5 4.044 GB

Call of the Sea PS4 11.258 GB - PS5 4.742 GB

Tails Noir PS4 3.100 GB - PS5 2.178 GB

Giochi PlayStation Plus Premium

Star Ocean First Departure R PS4 4.200 GB

Star Ocean Till the End of Time PS4 7.900 GB

Star Ocean The Last Hope 4K & FHD Remaster PS4 40.800 GB

Dragon’s Crown Pro PS4 6.184 GB

Tra i classici PlayStation (esclusivi per gli abbonati Premium) fanno invece la loro comparsa Star Ocean First Departure R, Star Ocean Till the End of Time, Star Ocean The Last Hope 4K & FHD Remaster Dragon’s Crown Pro. Infine, vi sveliamo quando annunciano i giochi PlayStation Plus Essential di ottobre 2023.