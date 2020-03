PlayStation Plus: disponibili due nuovi bonus gratis per il mese di marzo

Sony ha aggiornato la sezione PlayStation Plus con due nuovi contenuti bonus scaricabili nel mese di marzo, non si tratta di giochi completi bensì di pacchetti speciali per SMITE e 3on3 FreeStyle.

Il pacchetto 3on3 FreeStyle è scaricabile gratis per tutto il mese di marzo e offre 4.999 monete, due biglietti pacchetto carte d'oro, una monete Buff Ball e punti esperienza XP Drink. Il bundle dedicato a SMITE è invece incentrato sulla Guerriera Ascendente Mulan e include il nuovo personaggio, la skin Nu Wa Imperatrice, il costume Guan Yu Maestro Guan Fu, un booster per tre giorni e cento gemme.

Non è chiaro fino a quando i due pacchetti potranno essere scaricati, sicuramente resteranno disponibili almeno per tutto il mese di marzo, ad aprile Sony potrebbe pubblicare ulteriori bonus. I giochi gratis PS Plus di marzo 2020 includono Sonic Forces e Shadow of the Colossus per PlayStation 4, a fine mese verranno annunciati i nuovi giochi PlayStation Plus gratis di aprile 2020.

Cosa ne pensate dei due pacchetti bonus offerti da Sony? Li scaricherete? Si tratta di bundle esclusivi e non disponibili in altro modo se non con l'abbonamento al servizio PlayStation Plus.