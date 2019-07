PlayStation Plus: disponibili ora i due nuovi giochi PS4 gratis di luglio 2019

Annunciati la scorsa settimana, i giochi gratis PS4 di luglio per gli abbonati PlayStation Plus son ora disponibili per il download dal PlayStation Store. Gli iscritti al servizio possono scaricare a costo zero Horizon Chase Turbo e PES 2019.

Come di consueto da marzo ad oggi, Sony ha offerto due giochi PS4: Pro Evolution Soccer 2019 e Horizon Chase Turbo. Il primo è l'ultimo episodio della serie calcistica di Konami, un buon passatempo in uscita di eFootball PES 2020, la cui demo giocabile arriverà solamente a fine luglio.

Horizon Chase Turbo è invece un racing game arcade dallo stile retrò che prende ispirazione da un classico come OutRun per proporre un gameplay veloce e frenetico, senza velleità simulative di alcun tipo ma con un cuore fortemente votato alle meccaniche arcade.

Entrambi i giochi resteranno disponibili fino al primo lunedì di agosto, quando verranno sostituiti con due nuovi giochi gratis PlayStation Plus annunciati a fine luglio. Nel frattempo, buon download!