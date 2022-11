PlayStation Plus: disponibili i giochi gratis di novembre, ecco i link per il download

A partire dalla tarda mattinata di martedì primo novembre, sono disponibili per il download su PS4 e PS5 i nuovi giochi PlayStation Plus gratis di novembre 2022, scaricabili fino a lunedì 5 dicembre compreso.

Gli abbonati Essentials, Premium ed Extra possono quindi scaricare Nioh 2, LEGO Harry Potter Collection e Heavenly Bodies, di seguito trovate i link diretti per il download da PlayStation Store insieme al peso dei singoli giochi, ricordiamo che i giochi potranno essere aggiunti alla libreria dalla tarda mattinata del primo novembre, indicativamente l'orario di aggiornamento del PlayStation Store è fissato tra le 11:00 e le 13:00 ora italiana.

Giochi PlayStation Plus novembre 2022

Nioh 2 - 51.472 GB su PS5 e 49.261 GB su PS4

Heavenly Bodies - 1.045 GB su PS5 e 3.103 su PS4

LEGO Harry Potter Collection - 16.413 GB su PS4

A questi giochi bisogna poi aggiungere i titoli per gli abbonati Premium ed Extra, non ancora annunciati e che verranno svelati indicativamente a metà mese. I primi tre giochi PlayStation Plus di novembre 2022 sono sicuramente interessanti e spiccano per un buon livello qualitativo: Nioh 2 è un gioco d'azione di buona fattura, Heavenly Bodies è un'avventura puzzle ambientata nello spazio mentre LEGO Harry Potter Collection non mancherà di fare la felicità degli amanti dei mattoncini danesi e delle avventure del maghetto di J.K. Rowling.