PlayStation Plus: disponibili ora i giochi PS4 gratis di ottobre

Sono disponibili da oggi per il download i giochi PS Plus gratis di ottobre 2019 per gli abbonati PlayStation Plus, annunciati la scorsa settimana durante lo State of Play di Sony del 24 settembre.

Come di consueto gli iscritti al servizio potranno scaricare per tutto il mese (fino al primo martedì di novembre) due giochi gratis per PlayStation 4, in questo caso la Instant Game Collection si aggiorna con due titoli di altissimo spessore: The Last Of Us Remastered e MLB The Show 19.

The Last Of Us Remastered è la versione rimasterizzata del gioco Naughty Dog (originariamente uscito su PlayStation 3 nel giugno 2013 e l'anno dopo su PS4) con l'aggiunta di tutti i DLC, tra cui l'espansione Left Behind incentrata sul passato di Ellie.

MLB The Show 19 è invece il gioco di baseball con licenza ufficiale della Major League (la massima federazione mondiale di questo sport), si tratta di un prodotto non troppo popolare in Europa ma capace ogni anno di riscuotere un notevole successo in Nord America, con milioni di copie vendute.

I due nuovi giochi gratis PlayStation Plus potranno essere scaricati dal pomeriggio di oggi, martedì primo ottobre, lo store italiano generalmente si aggiorna tra le 16:00 e le 18:00.