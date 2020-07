PlayStation Plus: disponibili nuovi sconti esclusivi sui giochi per PS4

Di recente sono cominciati i nuovi Saldi Estivi su PlayStation Store, con offerte su centinaia di giochi del catalogo per PS4. Sony ne ha anche approfittato per aggiornare la selezione degli sconti esclusivi per gli abbonati a PlayStation Plus.

Sono ben 72 i titoli che possono essere acquistati con uno sconto ulteriore (con percentuali che variano dal 5% al 15%) dagli abbonati a PlayStation Plus. Si spazia dal recente Dreams ad Uncharted 4: Fine di un Ladro, fino ad arrivare ad Ark Survival Evolved, Hunt Showdown, DiRT Rally 2.0, DiRT 4, RIDE 3, Predator: Hunting Grounds, The Surge 2, Darksiders 1+2, Wreckfest, 7 Days To Die, GreedFall, Assetto Corsa, Abzu e molti altri.

Ampia anche la rappresentanza dei giochi PlayStation VR in sconto, con Blood & Truth, Superhot VR, Firewall Zero Hour, Farpoint, Everybody's Golf VR, Déraciné, Arizona Sunshine, Bravo Team e altri. Per scoprire l'esatta entità dello sconto aggiuntivo per gli abbonati PlayStation Plus vi consigliamo di consultare la lisca completa dei giochi in saldo accedendo al PlayStation Store della vostra PS4 oppure, se vi torna più comodo, dirigendovi a questo indirizzo. I saldi esclusivi per PlayStation Plus rimarranno attivi fino al 6 agosto in alcuni casi, e fino al 20 agosto in altri. Maggiori dettagli li trovate nelle singole schede dei giochi di vostro interesse.