PlayStation Plus: disponibili da oggi i giochi gratis di marzo da scaricare

Arrivano oggi, dopo una attesa piuttosto breve dall'annuncio, i nuovi giochi PlayStation Plus di marzo 2021, scaricabili dal PlayStation Store a partire dalla tarda mattinata, indicativamente tra le 12:00 e le 13:00 ora italiana.

Come noto la lineup PS Plus di marzo include ben quattro giochi: Final Fantasy VII Remake per PS4 (compatibile con PS5), Remnant From The Ashes per PS4 (compatibile con PS5), Farpoint per PlayStation VR e Maquette per PlayStation 5.

Giochi PlayStation Plus marzo 2021

Final Fantasy 7 Remake (PS4)

Remnant From The Ashes (PS4)

Farpoint (PlayStation VR)

Maquette (PS5)

Ricordiamo che la versione di Final Fantasy VII Remake riscattata dagli abbonati Plus non potrà essere aggiornata all'edizione PS5 e non riceverà dunque l'upgrade grafico ed i contenuti della riedizione Intergrade, tra cui il DLC Episodio Yuffie. Ricordiamo che Destruction AllStars resta disponibile fino a inizio aprile, quando verrà sostituito da Oddworld Soulstorm gratis per PS5, questo è ad oggi il primo gioco annunciato per gli abbonati PlayStation Plus il prossimo mese.

Per il mese di marzo Sony ha deciso di regalare quattro giochi invece dei consueti tre, con l'aggiunta di Farpoint esclusivo per PlayStation VR. Da segnalare anche Maquette al debutto assoluto (il lancio è previsto per oggi sul PlayStation Store), altra primizia per gli abbonati PlayStation Plus.