PlayStation Plus: disponibili da oggi i giochi di ottobre, arriva The Callisto Protocol

Sono disponibili da oggi per il download i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di ottobre 2023, scaricabili dagli abbonati PS Plus di qualsiasi livello (non solo Essential dunque, ma anche Extra e Premium). Arrivano a ottobre tre giochi per PS4 e PS5, tra cui un survival horror particolarmente recente.

Ci riferiamo naturalmente a The Callisto Protocol, uscito lo scorso mese di dicembre e accolto tiepidamente da pubblico e critica. Il debutto su PlayStation Plus permetterà ad una vasta platea di provarlo con mano, giudicando così in piena autonomia questo ambizioso progetto.

Oltre a The Callisto Protocol arrivano anche Farming Simulator 22, una delle edizioni più amate del simulatore di fattoria più venduto al mondo, e Weird West, un action adventure con uno stile estetico particolarmente accattivante e un gameplay funzionale anche se non troppo brillante.

I tre nuovi giochi PlayStation Plus sono disponibili fino a lunedì 6 novembre, ricordiamo che queste sono le ultimissime ore per poter scaricare i giochi PlayStation Plus Essential di settembre 2023 tra cui Saints Row, Generation Zero e Black Desert Traveler Edition.

La prossima settimana Sony annuncerà i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre, dunque presto scopriremo la lineup mensile dei giochi in catalogo e giochi classici per PS1, PS2, PS3 e PSP.