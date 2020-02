PlayStation Plus: disponibili da oggi i giochi PS4 gratis di febbraio 2020

A partire da oggi (martedì 4 febbraio) gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare gratis i nuovi giochi PS Plus di febbraio 2020: BioShock The Collection 4, The Sims 4 Console Edition e il gioco bonus Firewall Zero Hour per PlayStation VR.

BioShock The Collection

Torna nelle città di Rapture e Columbia e vivi la pluripremiata serie di BioShock come mai prima d'ora. BioShock: The Collection ti farà rivivere i viaggi indimenticabili dell'universo di BioShock, con una nuova grafica rimasterizzata a 1080p. BioShock The Collection offre tutti i contenuti per giocatore singolo di BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite, tutti i contenuti aggiuntivi per giocatore singolo, il Pacchetto Il meglio di Columbia e il Director's Commentary: Imagining BioShock, con Ken Levine e Shawn Robertson.

The Sims 4

Nuovo look, stessi strepitosi contenuti Sbriglia la tua immaginazione e crea un mondo di Sims che esprimano la tua personalità! Esplora e personalizza ogni dettaglio dei Sims, delle abitazioni e molto altro!

Firewall Zero Hour

Coordina attacchi tattici utilizzando una visuale a 360° con una totale libertà di movimento in questo immersivo sparatutto a squadre, in esclusiva per PlayStation VR. Percepisci il fischio dei proiettili tutto attorno a te grazie all'audio 3D surround mentre recluti una squadra di mercenari d'élite e affronti battaglie emozionanti alla ricerca di informazioni di valore.

I giochi saranno disponibili per il download a partire dalla tarda mattinata ora italiana (indicativamente tra le 12:00 e le 13:00) quando il PlayStation Store si aggiornerà in base al fuso orario europeo.