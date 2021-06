PlayStation Plus: disponibili da oggi i nuovi giochi gratis di giugno per PS5 e PS4

A partire da oggi sono disponibili i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2021 scaricabili su PS4 e PS5. La lineup Instant Game Collection include tre nuovi titoli di cui due in première assoluta per gli iscritti al servizio.

Al catalogo PlayStation Plus si aggiungono Star Wars Squadrons (PS4), Operation Tango (PS5) e Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (PS4), tre giochi molto diversi tra loro ma che non faticheranno a conquistare gli appassionati dei rispettivi generi.

Star Wars Squadrons è un gioco orientato al multiplayer e basato sulle battaglie nello spazio profondo a bordo dei più iconici velivoli della saga ideata da George Lucas. Operation Tango è un gioco fortemente incentrato sulla co-op che richiede a due giocatori di collaborare per risolvere una serie di missioni nel minor tempo possibile, infine Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown è la versione definitiva del celebre picchiaduro SEGA con un comparto tecnico migliorato, nuovi contenuti e migliorie al gameplay.

Approfittiamo di questa occasione per ricordarvi che l'abbonamento PlayStation Plus è in sconto per i Days of Play, fino al 9 giugno è possibile sottoscrivere il piano annuale della durata di 12 mesi al prezzo di 44.99 euro invece di 59.99 euro, in promozione anche l'abbonamento al servizio PlayStation Now.