PlayStation Plus: disponibili da oggi i nuovi giochi gratis per PS5 e PS4

A partire da martedì primo dicembre sono disponibili i nuovi giochi gratis PlayStation Plus per PS4 e PS5, pronti da riscattare e aggiungere alla propria libreria Instant Game Collection su entrambe le console Sony.

Come di consueto il PlayStation Store si aggiornerà in tarda mattinata (indicativamente tra le 12:00 e le 13:00 ora italiana) con i tre nuovi giochi PlayStation Plus gratis di dicembre: Just Cause 4, Rocket Arena e Worms Rumble, quest'ultimo al debutto assoluto, in quanto la data di uscita è fissata proprio per oggi.

Una selezione di giochi compatibili con PS4 e PS5 per un mese di dicembre interamente orientato all'azione. Just Cause 4 è l'ultimo capitolo della celebre serie Avalanche mentre Rocket Arena è uno shooter multiplayer colorato ed esplosivo (in tutti i sensi), Worms Rumble infine trasporta la celebre serie del Team 17 in un nuovo universo, Worms diventa un Battle Royale e per la prima volta abbandona le classiche meccaniche strategiche a turni.

A dicembre prenderà il via anche un weekend gratis PlayStation Plus con accesso libero e sbloccato per tutti nei giorni 19 e 20 dicembre, con tutte le funzionalità PS Plus attive per 48 ore. Un modo per testare il servizio e provare con mano le tante possibilità offerte dall'abbonamento.